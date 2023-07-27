這七家公司包括通用汽車、Stellantis、現代汽車及其關係企業起亞、本田汽車、BMW和賓士（Mercedes Benz），這些品牌約佔美國一半的汽車銷量，但在特斯拉佔有主導優勢的電動車市場，這七大品牌的版圖並不大。

這個由競爭對手組成聯盟的舉動並不尋常，一些法務專家認為這可能引起反托拉斯疑慮。

該聯盟表示，新設立的合資企業計畫在北美推出30,000個充電樁，將沿著主要的高速公路和城市開始部署。

這些汽車製造商尚未公布新公司名稱，也沒有具體說明他們個自或集體投資多少，僅表示他們對於額外的投資和其他公司加入抱持開放態度，也歡迎汽車產業以外的公司參與。

普華永道（PricewaterhouseCoopers）旗下戰略諮詢部門Strategy&的合夥人Akshay Singh表示，透過這種合作夥伴關係進行的投資將遠小於各自建造充電網路，這些公司還可以掌控客戶體驗並收集數據。

熟悉充電設備成本的產業高層表示，設立這家合資企業可能需要數十億美元。

白宮對於7大車商的結盟表達肯定之意，發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，我們認為這是向前邁進重要的一步，這項合作案將在安裝與維護方面創造新的工會工作。

拜登政府的目標是到2030年建置50萬個充電樁。

特斯拉目前在北美設有近18,000個超充樁，構建了該地區最大的快速充電網路。去年特斯拉占美國電動車銷量超過60%。

今年早些時候，特斯拉宣布將向競爭對手的電動車開放部分充電網路，以符合向75億美元聯邦補貼計畫提出申請的資格。

通用、賓士、福特、Volvo等公司此前已經宣布自2025年起引進特斯拉的充電技術。通用周三表示，新合資公司是公司降低成本的計畫之一，不會改變通用現有的承諾或合作計畫。

這家新設立的充電公司將支持特斯拉獨有的「北美充電標準」（North American Charging Standard，NACS）和其他電動車製造商採用的「組合充電系統」（combined charging system,CCS），但仍將成為特斯拉充電網路的強敵。

此外，包括福斯汽車旗下Electrify America和EVGo等現有的電動車充電站公司也將面臨這家新公司帶來的競爭壓力。

這七家汽車大廠的執行長表示，建置像加油站一樣提供餐飲服務、設有販賣部和附有衛生間的充電網路將加快電動車推出。當被問及這家新合資公司是否會引發反壟斷疑慮時，該集團表示這項合資計畫仍需獲得監管部門批准。