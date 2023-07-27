環保署爆出有性騷慣犯，時代力量立法委員陳椒華今天召開記者會表示，根據消息指出，行政院已發人事派令給張子敬為環境部長，她質問行政院長陳建仁是否已經核發派令？包庇性騷案者應停職而非升官，陳建仁是麻木不仁嗎？竟然還發部長派令給性騷案幫凶？

陳椒華指出，張子敬涉嫌包庇性騷案件者，袒護環境督察總隊總隊長李健育，不進行性騷調查，張子敬理應停職接受調查不法，為何行政院遲不調查，反而傳聞行政院已發出環境部長的人事派令給張子敬，她要問陳建仁是否真有此事，難道行政院已確認張子敬沒有包庇李健育，不須調查？

陳椒華強調，包庇性騷案者應停職而非升官，難道行政院不知道張子敬包庇性騷慣犯嗎？「陳建仁是麻木不仁嗎？竟然還發部長派令給性騷案幫凶？難道陳建仁也要包庇性騷案包庇者？」

陳椒華指出，昨日環保署主祕召開記者會，公開承認李健育被申訴性騷案有3件，單單此事就可以認定張子敬在署長任內包庇的性騷案不止1件，為何張子敬身為機關首長卻未依法負起責任調查處理？

陳椒華認為，李健育沒被處罰，反而繼續居高位，張子敬還預定拔擢其為環境管理署署長，多項事證指出張子敬明顯吃案包庇，張完全沒有升官的正當性，沒有資格升任環境部長。

陳椒華再度抨擊，張子敬持續包庇李健育，這些年來多害了多少位無辜的女子受到李健育性騷，一個連性平法都無視的署長，對於部屬遭性騷呼救不但忽視，且包庇李健育，等於也是性騷加害人、幫助犯，請問行政院，如何能夠讓外界信服張子敬是環境部長的最佳人選。

陳椒華強調，張子敬應該立即停職接受調查，監察院、行政院應啟動調查，依法查處懲戒。行政院性平處應追究環保署相關人員責任，才能讓公務員為了自保而吐實。此外，台北市政府應該主動介入調查，負起地方主管機關之責。

陳椒華認為，環保署包庇性騷案，讓環保署之狼破壞職場安全，違反性別平等工作法，將成為性平教材的負面案例，而性平三法是蔡英文總統的政見之一，但陳建仁卻要讓包庇性騷案的張子敬升任環境部長，非常諷刺。

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