行政院今天宣布首任環境部長由中興大學校長薛富盛接任！薛富盛接受本報訪問時表示，環境部首要工作為2050淨零路徑，如針對氣候變遷成立氣候變遷署、資源循環成立資源循環署，還有環管署、化學署、環境研究院等單位，他也提及，將針對環境議題與民間團體對話。

薛富盛表示，首要的工作為國發會去年公布2050淨零路徑，環境部未來將要扮演很重要角色，包括淨零碳排、零廢棄，可以從環境部組改四署一院特別針對氣候變衰署、資源循環署等來看，如不可以用去線性經濟的想法，因此成立資源署，環境管理措施則會透過環管署推動，化學物資管理則會由化學署、檢測及人才培育工作則由環境院進行。

薛富盛說，除了四署一院外，環保署也有許多單位被保留，環境部未來工作包括面對氣候變遷、有效利用環境資源，能源轉型、產業轉型等，他也主動提及，「四接是面對能源轉型重要」，如何減少碳排、改用低碳排能源如天然氣或氫能等，環境部皆將扮演重要角色；行政院也有跨部會資源小組包括經濟部、農委會、內政部等相關單位皆有納入。

薛富盛提及，也會跟現任環保署長張子敬多做請益，並強化社會對話，也會就環境議題與民間團體請益；針對四接問題，他說希望能夠與公民團體多一點對話，但細節要更進一步瞭解。