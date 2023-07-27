群創指出，第2季面板廠動態調整產能的策略下，使得電視面板報價仍維持上升趨勢，IT面板報價則持穩。第2季營收較上季營收成長20.8％，EBITDA利益率轉正達4.3％，同時毛利率與營業利益率也分別回升7.6以及9.2個百分點。

第2季整體出貨面積693萬平方公尺，較上季增加13.0％，液晶面板售價為每平方公尺256元美金。單季營收以產品應用別區分，電視為34％、可攜式電腦為23％、車用產品為21％、手機及商用產品為15％、桌上型螢幕為7％；以產品尺寸別區分，10吋以下為16％、10到20吋為35％、20到30吋為15％、30到40吋為7％、40吋以上為27％。

第3季面板整體景氣和需求逐漸回溫，加上健康庫存和產能調控，下半年營運將優於上半年。電視面板方面，供需趨穩，庫存健康，預期價格將持續回穩。IT面板方面，預期下半年季節性促銷及客戶新機種陸續推出，將帶動面板採購需求成長。公司將視面板價格及客戶需求等因素動態調整產能利用率。