聯準會如市場預期升息一碼，聯準會主席鮑爾在會後聲明也提到不排除未來持續升息，另外，因微軟財報不如預期，截至7月26日為止，那斯達克指數近五日跌幅為-1.61％，安盛ACT潔淨經濟基金產品經理廖伯修表示，第二季以來漲幅已高的科技股引發科技股隨之下跌，根據近期多項美國數據顯示，美國經濟活動減速跡象明顯，今年出現衰退的可能性不容忽視，因此，科技股的風險正逐漸升高中。

在科技股之後，廖伯修認為，儘管總體經濟環境不穩定，能源轉型產業相關的公司前景仍然非常樂觀，主要是因各國政策大力支持該產業並制定了各項減碳計畫及投資案。

如歐盟率先推出了「55套案」一籃子計畫，目標是在2030年將淨排放量減少55％；大陸目標是2060年實現淨零排放；另美國《降低通膨法案》是美國歷史上最大的氣候投資，此將有助於在未來10年之前大幅降低美國的碳排放。廖伯修表示，由於潔淨產業股在去年資產評價大幅下降，該領域有許多創新公司的評價是具吸引力。