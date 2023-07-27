3年新冠肺炎疫情過後，大批台灣遊客衝往日本旅遊，但有不少人回國後反映，覺得日本的服務品質變差了。不過日本一位記者指出，他從接待外國人的業者聽到的是，其實他們也感受到，外籍旅客的素質也變糟了，不但破壞事件增多，還有旅客動輒在網路上發表惡評，讓業者相當苦惱。

日本記者奥窪優木在《夕刊富士》發文評論外籍旅客在日本造成的問題。他指出，在新冠疫情之前，大多數到日本旅遊的外國遊客都對日本文化抱有尊重和敬意，而今許多遊客來日本都是因為價格便宜！

湘南一處民宿業者無奈表示，疫情前，1年會接待超過40組的外國客人，都沒有發生過大問題，但是今年至今來了15組客人，就發生了4起事故，其中3起是噪音問題，有客人竟然在半夜開派對，大聲吵雜的音樂與男女的怒罵聲導致鄰居投訴。惹事的都是歐美遊客。

被列為日本國寶的奈良唐招提寺的「金堂」，有加拿大男孩在與父母一起參觀時，竟然用指甲在柱子上刻字，他告訴警方，這麼做只是因為「無聊」。

在全球最大的旅遊資訊網站Tripadvisor上，許多設施在疫情前只有正面評價，但近來卻收到了許多負評，這種趨勢在餐飲業尤其明顯。今年6月就有外國旅客對東京一家迴轉壽司店給予惡劣差評，指稱店家的服務令人無法接受，店門口採用自動櫃台服務，但是只有日語標示，由於周遭沒有工作人員，因此讓他們白等了將近2小時。儘管身邊有個10歲的飢餓孩子，但不管等了多久，都沒有人來幫助他們。

奥窪優木語帶「惋惜」指出，這些遊客可能不知道可以用觸控螢幕點餐吧！他指出，由於長期的勞動力短缺，日本業者正在努力推動自動化服務。但外國遊客顯然並不瞭解，而且還在期待傳統的日式貼心服務。

他感慨，儘管日本官方近來大肆宣揚訪日的熱絡情況，但如果遊客和業者雙方不能建立起互相尊重的關係，日本政府的「觀光立國」口號就只能淪為畫大餅。