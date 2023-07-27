為了落實使用者付費原則，並減少車輛久停占位，提升停車格周轉率，新北市淡水觀海路、義山路1段401巷、鶯歌區大湖路、新店區啟文路及永和區中正路412巷4弄、20弄等6條路段路邊汽車停車格，將於8月1日起收費。

新北市交通局停車營運科科長許芫綺表示，淡水區觀海路及新店區啟文路的路邊汽車停車格收費時間為周一至周日上午7時至晚上8時，淡水區觀海路平日每次60元，假日每半小時10元；新店區啟文路平日每半小時10元，假日每半小時15元。

淡水區義山路1段401巷及永和區中正路412巷4弄、20弄收費時間為周一至周五上午7時至晚上8時，淡水區義山路1段401巷每4小時為周期以次計費，每次30元；永和區中正路412巷4弄及20弄每半小時10元；鶯歌區大湖路同為每半小時10元，但收費時間為周一至周日上午7時至晚上6時。

另外，八里區十三行博物館第二停車場原本採假日收費，但許芫綺指出，近來接獲民眾反映，該處平日遭附近居民當作私人車位，也有大型工程車輛長時間占用，經實地勘查後，為讓停車位公平共享，交通局決定新增平日收費，周一至周五上午7時至晚上8時，每次60元，國定及例假日上午8時至晚上6時，每半小時10元。

板橋區中正路、新海路、英士路等路邊汽車停車格收費費率也將自8月1日起調整為每半小時15元，期能提升周轉率，讓駕駛人更容易找到停車位。

交通局也提醒駕駛人在收費路段停車，駛離時卻未見繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App和全國繳費網隨查隨繳，省時又方便；或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。