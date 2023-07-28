柯文哲先前宣布將於29日舉辦演唱會《KP SHOW》，雖實體門票一張高達8,800元，但300多張票仍迅速完售。近日柯文哲利用跑行程空檔練歌、練舞，他25日釋出幕後花絮，曝光演唱會曲目。柯文哲IG發文表示，「這個週六，我就要解鎖舉辦演唱會的成就，想想真的不可思議。自從消息宣布以來，有很多人給我鼓勵，當然也有很多人嘲諷『誰要花8800去聽破音？』，為了不辜負歌迷的期待，其實我非常非常非常認真地在練歌，首先要雪恥的就是2015跨年晚會上的那首〈憨人〉。」

柯文哲尾牙獻唱〈囚鳥〉 自曝內容被消音聲量奪冠

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2020/07/19～2023/07/18）統計調查，近三年柯文哲高歌引發網友討論，其中網路聲量最高的金曲是〈囚鳥〉。2022年12月時任台北市長的柯文哲卸任前，參加市府秘書處尾牙獻唱〈囚鳥〉，並自曝擔任台北市長時，都不能講想講的話，「下禮拜看我怎麼K那個XXX（被消音）」，更笑說「不用當市長可以自由了」，雖然影片部分被消音，但卻在現場引起超大迴響，讓網友全都猜測連連，引發熱議。

網紅模仿柯文哲唱歌引發關注 本尊挑戰唱疫情版〈愛你〉

網路聲量第2名為〈愛你〉。2022年6月柯文哲挑戰唱疫情版的〈愛你〉，短短兩句話「如果你突然打了個噴嚏，那一定就是Covid-19」，立即引起網友熱議。其實在此之前，網路上早有一位網紅「小阿裂」，以模仿柯文哲唱歌在網路上爆紅，僅一支影片就超過十萬次點擊觀看，比柯文哲本人唱歌的影片流量還高。

網路聲量第3名為〈堅持〉。2021年12月台電等國營事業被爆各捐了8000萬給高雄壽山動物園改建，遭外界質疑經費不合理。更有資料顯示，台電2021年捐款給六都，以高雄市最多捐了近2億，而台北市最少只有54萬，差了近40倍。對此，時任台北市長柯文哲以歌手翁立友的〈堅持〉回應「有人出生就好命，阮是用命在打拚」。另外， 2023年1月內湖科學園區歲末聯歡晚會，柯文哲先唱〈堅持〉，唱完後感覺意猶未盡，再演唱一首〈囚鳥〉，與民進黨立委高嘉瑜、台北市長蔣萬安同場高歌。

跨年唱〈憨人〉大走音 柯文哲KPSHOW募款兼雪恥

網路聲量第4名為〈憨人〉。柯文哲於2016年台北跨年演唱會首次獻唱〈憨人〉，由於一路掉拍、走音，最後伴奏還被導播撤掉。事後柯文哲自嘲唱的很爛，也寫了檢討報告。本次演唱會柯文哲釋出練唱花絮，努力練習唱〈憨人〉，力拚雪恥。

至於網路聲量第5名則是〈你不認識我〉，該首歌曲是2021年馬來西亞歌手黃明志為台北製作的觀光主題曲。2023年4月黃明志於小巨蛋舉辦演唱會，邀請柯文哲擔任表演嘉賓，與他合唱〈你不認識我〉。柯文哲於演唱過程中似乎太緊張，一度破音和走音，引起全場民眾歡聲雷動。另外有網友表示，「認真、療癒又可愛的阿北」、「就喜歡阿伯的真性情」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年07月19日至2023年07月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯文哲唱歌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。