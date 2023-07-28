中颱杜蘇芮近日侵襲台灣，儘管目前已往大陸福建、廣東方向遠離，但台灣部分地區還有極大的風勢跟降雨。對此，屏東縣長周春米擔心原民民眾出意外，也親身前往三地門，關心當地族人情況。

周春米今（28）日在臉書發文提到，她前往三地門體育館，關心預防性撤離的族人！周春米解釋，由於屏東山區雨勢持續，族人們還需要在體育館避難，自己請鄉公所務必確保安全無虞後，再讓族人回到部落生活。

另對於屏東縣颱風帶來的影響，周春米也表示，目前全縣還有136人在避難收容處所安置中，但這段時間會有些不方便，還請族人體諒。周也保證，休息空間和物資都會供應充足，確保族人健康安全，霧台大武部落族人目前也安全，全力搶通聯絡道，喊話大家一起加油！

除此之外，周春米也到三地門大橋巡視隘寮溪水位，發現當前都在正常範圍，不過山區持續降雨，呼籲民眾仍要留意土石崩落和溪水上漲。周也對昨天協助族人撤離的國軍弟兄姊妹表達感謝之意。她還強調，縣府各單位也持續全力以赴，同仁執行勤務時也得注意安全，絕不鬆懈！