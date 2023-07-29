雷洪因為演了這部戲人生重新開始。（大愛提供）

王中皇（左）和雷洪在劇中大打出手。（大愛提供）

雷洪（右）與梁佑南在法院走廊準備打官司。（大愛提供）

雷洪、王淑娟、王中皇、蔡阿炮等人今（29）日遠赴花蓮宣傳大愛戲劇《搜尋者》。今年76歲的雷洪提到自己一輩子有很多女人照顧，演了這部戲才開始懂得對老婆忠貞、要照顧子女，尤其劇中訪視志工的無私付出，讓他有所頓悟，「要對身邊的人拿出愛心來關照、保護他們。」更說自己的人生因此重新開始。

談到愛，雷洪就起雞皮疙瘩，他說自己過去自私自利，現在才知道這樣不對，更當場懺悔，認為人活在世上要付出愛心、靜思、改變，善待世間所有的人；他也掛保證，「我一定會做給上人以及所有訪視志工看，放心我不會讓你們失望的。」

雷洪的改變從第一場基隆的座談會就能感受，他分享當時有粉絲從桃園來，活動結束後問雷洪能不能載她到捷運站，一問之下得知粉絲一樣住楊梅，就乾脆送她到家。雷洪送粉絲到家後，對方堅持要送自家種的西瓜，一口氣就送了8顆，雷洪認為這些西瓜像一種啟示，「我的改變要做到圓圓滿滿、完全無缺點。」

另周之禪劇中飾演雷洪的大女兒，和雷洪對簿公堂，但最後選擇和解。周之禪說劇情跟她的真實成長經驗十分雷同，她感傷地說：「只是很可惜，因為自己的傲氣，錯失了跟父親和解的機會。」