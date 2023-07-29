#BREAKING At least 9 have been killed and 115 others injured after an explosion ripped through a firework warehouse in southern #Thailand's Sungai Kolok. Preliminary investigation suggests the #blast is caused by welding during construction work on the building. pic.twitter.com/iG5pZkWq19 — Our World (@MeetOurWorld) July 29, 2023

泰國南部靠近馬來西亞邊界的小鎮，周六（29日）傳出巨響，一處位於市場內的煙火倉庫發生爆炸，至少已釀9死，傷者逾百。

綜合泰國《曼谷郵報》、英國廣播公司（BBC）報導，這起公安意外發生在泰國南部陶公府的邊境小鎮雙溪哥樂（Sungai Kolok），當地時間周六下午大約3點鐘（台灣時間下午4時）鎮上的穆諾（Muno）市場內一處倉庫爆發轟然巨響，爆炸後引發火災，濃煙密布。最初傷亡人數為4死90傷，隨著救災持續，傷亡數字也跟著上升。

陶公府行政首長帕格松（Sanon Pongaksorn）表示，已知至少9人喪生、115人受傷，火勢已獲控制。社群媒體流傳畫面顯示，市場區域冒出一大片黑漆漆的濃煙，許多商家、住宅、車輛均遭嚴重毀損，市場滿目瘡痍。爆炸威力害得好幾棟房舍的屋頂掀翻著火。泰國公共電視台（Thai PBS）報導，現場多達500棟房屋毀損。

泰國南部靠近馬來西亞邊境小鎮市場內煙火倉庫29日發生爆炸，周遭多處房舍受波及，嚴重毀損。（美聯社）

#Thailand: At least seven people killed, dozens injured in blast at firecracker warehouse in #Muno district of #Narathiwat, Thailand; rescue operation ongoing.... pic.twitter.com/vilrCClEgl — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 29, 2023

BBC引述法新社報導，帕格松說明，煙火倉庫正在施作建築工程，初步調查顯示，工程現場鋼筋焊接出現「技術失誤」，這可能是火災發生原因。

這處市場是邊境地帶的商業樞紐。住處距離這處市場100公尺的目擊者塞克桑（Seksan Taesen）說，爆炸前他人在家裡滑手機，屋外突然傳來一聲「雷劈一般的巨響，我家整棟屋子因此搖晃不已」：「後來我看見自家屋頂破了大洞，往屋外一瞧，有房子塌了，路上到處都躺著人，一片混亂。」

#Narathiwat #Thailand🇹🇭- Explosion blast at firecracker warehouse within Market in #Muno tambon of #SuNgaiKolok with damage seen among several buildings outside Kampong Noodle Shop as rescue operation ongoing (📹Nuru Saro Yu) pic.twitter.com/gmCCvtZlcq — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) July 29, 2023

截至當地時間傍晚6時，哥樂醫院通報收治傷者114人，另有9人不治。當地媒體報導，爆炸發生之初，有不少人困在自家屋舍內無法逃生，只能靠救難人員破門伸援。

幾天之前，泰北大城清邁才有8人因煙火工廠爆炸而受傷，清邁府首長隨即要求全境所有煙火工廠接受檢查。泰國的建築工程業界安全紀錄不佳，常有致命的勞安事故發生。今年6月首都曼谷一處陸橋塌落交通繁忙的市街，帶走2條人命。