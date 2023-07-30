現代人喜歡到買課程請健身教練雕塑身材，但一名自稱是健身教練的男子提醒男性，千萬別讓女友或妻子到健身房上課，若姿色不錯最終都會和教練發展肉體關係，貼文吸引網友爆量討論，不少人認為健身的衣物貼身，易引人遐想，但男性也有可能遭騷擾，因此結論不應以偏概全。

原PO在PTT八卦版發文，他轉發論壇《Dcard》網友留言截圖指出，一名自稱是健身教練的男子表示，從業至今，報名上健身課程的女性有點姿色，最終都會和教練發生肉體關係，當中有不少是已婚女性，呼籲男性，「千萬不要讓女友上教練課，我們教練間都流傳一句話，來上教練課的女人都可以上。」

該名健身教練還說，曾有一名女學生課後在IG發文說「被教練操得很累」，好友都誤以為是健身疲累，其實是和教練發生性關係，這讓原PO看得瞠目結舌，「健身房真的這麼可怕嗎？」

貼文引發熱議，網友認為健身的衣物較貼身，易引人遐想，但也不是只有女性要注意，男性也有可能遭性騷，「穿緊身衣的女生在你面前晃來晃去，曲線一覽無遺，沒有想歪才怪」、「我老母以前在健身房出軌了」、「這不是秘密了吧」、「健身房男男也有啊！而且還不少」、「若是真的，也是各取所需」。

不少人認為網路發文不必太認真，「隨便講你也信」、「 唬爛，太低能了」、「低能卡隨便講你也信」、「低能卡聚集的都這個程度的」、「健身教練也有好的教練，不要以偏概全」、「這種發言看看就好，有一定有肯定是少數」。

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