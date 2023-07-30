2024總統大選民進黨參選人賴清德副總統，今天在嘉義縣舉行全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，賴清德授旗給42個畜牧相關產業代表，他自誇在民進黨執政下，農業產值從5632億提升至6287億，農業發展不斷壯大，還重申將循蔡英文總統的民主路線繼續壯大台灣，確保台灣安全。
賴清德表示，他若當選總統，將推動幸福農業，建立農產品安全機制，保障農產安品，才能提高農民收入；還有協助農民行銷農產品，近2年農產品已外銷50多億，豬肉約1億多元；未來4年政府投入128億建置冷鏈系統；推動全農業，即循環農業、綠能農業，農業廢棄物轉化為循環經濟的材料。
賴清德還細數他當行政院長時，與時任農委會主委林聰賢致力防治口蹄疫、禽流感的政績，他說，當時國內豬隻口蹄疫有近20年，他研究相關防治資料後，下令拔針，發展至今，台灣已非口蹄疫區，豬肉可以外銷了。
賴清德還呼籲農畜業要確保台灣糧食無虞，他說這是農畜業者的使命，此外，他說，要確保台灣主權，台灣要與民主陣營站在一起，他會在蔡英文總統的民主路線繼續壯大台灣，提高守護自己的決心以及國防力量。
賴清德又說，台灣的安全議題是全世界議題，台灣必須與民主陣營站在一起，發揮效果，讓中國不敢輕舉妄動，只要確保對等、有尊嚴原則，台灣願意與中國交流合作。
賴清德授旗各縣市養豬產業代表，以及養羊、火雞、養雞、寵物、動保、全國飼料公會等畜產業及相關產業共42個團體代表，現場接連高呼「凍蒜」，旗海舞動全場。
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