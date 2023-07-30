民進黨總統參選人賴清德副總統今天舉行全國畜牧團體賴清德後援會成立大會。（廖素慧攝）

民進黨總統參選人賴清德副總統授旗養雞團體代表。（廖素慧攝）

全國飼料公會監事、卜蜂集團董事長鄭武樾代表上台致詞。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁偕嘉義縣市立委參選人蔡易餘、陳冠廷、王美惠同框。（廖素慧攝）

農委會主委陳吉仲宣布8月1日農業部將掛牌成立。（廖素慧攝）

2024總統大選民進黨參選人賴清德副總統，今天在嘉義縣舉行全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，賴清德授旗給42個畜牧相關產業代表，他自誇在民進黨執政下，農業產值從5632億提升至6287億，農業發展不斷壯大，還重申將循蔡英文總統的民主路線繼續壯大台灣，確保台灣安全。

賴清德表示，他若當選總統，將推動幸福農業，建立農產品安全機制，保障農產安品，才能提高農民收入；還有協助農民行銷農產品，近2年農產品已外銷50多億，豬肉約1億多元；未來4年政府投入128億建置冷鏈系統；推動全農業，即循環農業、綠能農業，農業廢棄物轉化為循環經濟的材料。

賴清德還細數他當行政院長時，與時任農委會主委林聰賢致力防治口蹄疫、禽流感的政績，他說，當時國內豬隻口蹄疫有近20年，他研究相關防治資料後，下令拔針，發展至今，台灣已非口蹄疫區，豬肉可以外銷了。

賴清德還呼籲農畜業要確保台灣糧食無虞，他說這是農畜業者的使命，此外，他說，要確保台灣主權，台灣要與民主陣營站在一起，他會在蔡英文總統的民主路線繼續壯大台灣，提高守護自己的決心以及國防力量。

賴清德又說，台灣的安全議題是全世界議題，台灣必須與民主陣營站在一起，發揮效果，讓中國不敢輕舉妄動，只要確保對等、有尊嚴原則，台灣願意與中國交流合作。

賴清德授旗各縣市養豬產業代表，以及養羊、火雞、養雞、寵物、動保、全國飼料公會等畜產業及相關產業共42個團體代表，現場接連高呼「凍蒜」，旗海舞動全場。