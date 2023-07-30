溪頭大學池販賣部晚間傳出火警，販賣部內設備幾乎付之一炬。鹿谷消防分隊提供

鹿谷消防分隊接獲溪頭大學池販賣部火警立即派消防車前往。鹿谷消防分隊提供

溪頭大學池販賣部晚間發生火災，火勢在消防隊員趕赴現場後21分完全撲滅。鹿谷消防分隊提供

南投避暑勝地溪頭晚間驚傳火警！溪頭大學池販賣部傍晚驚傳火警，經通報消防局，鹿谷消防分隊緊急趕往現場，火勢不到半小時就被撲滅，因正值員工下班時間，幸運無人傷亡。詳細起火原因將待明日火警鑑定科前往釐清。

鹿谷消防分隊小隊長張希洋示，該分隊是在今晚17點37分接獲通報’，17點57分趕抵現場佈線救火，18點06分火勢控制，18點18分消滅火勢，「該販賣部營業到下午16點，火警發生之時並無人員在場，無人受困受傷，點現場並無瓦斯等器具，明天上午火鑑科將前往現場釐清起火原因。」

南投縣議員游顥晚間近10點在其通訊群組揭露該起火警訊息，引發外界關注。游顥指出，他是在晚間6點左右接獲民眾通報，指稱溪頭大學池販賣部發生火災，立即請辦公室主任前往現場關切，確認火勢於消防人員到場後即迅速撲滅，全數人員平安才鬆一口氣。

「感謝消防弟兄辛苦付出，保護現場安全、迅速控制火勢！」游顥說，炎炎夏日，台大實驗林所屬溪頭營林區是許多民眾避暑首選，尤其疫情解封後碰到假日更是遊客絡繹不絕，交通更是阻塞，一旦碰上火警恐造成救火弟兄衝現場的困擾，所以他特別走訪溪頭森林遊樂區，與南投縣政府及相關在地單位討論交通壅塞可能解決方向，希望找到鹿谷鄉民假日期間往來交通道路碰到火災等緊急狀況時疏解的方案。

游顥縣議員辦公室主任陳妍馨表示，據了解台大實驗林所屬的溪頭營林區內大學池販賣部目前委由妖怪村團隊承包，詳細的損失恐要等明日前往評估才可知。