之前因財務不佳而被列為專案輔導學校的大同技術學院、明道大學及環球科大，必須從明（1）日起停招，教育部表示，這3所學校停招且經教育部重新組織董事會後，得申請退場基金墊付學校維持正常運作及支應教職員工薪資等所需費用。

大同技術學院、明道大學及環球科大等3所學校均因負債及欠薪問題被列為專案輔導學校，由於未在期限內改善，被教育部勒令112學年停招，明年7月31日停辦。他們停招後，未來將有1120名學生需要安置，同時有超過400名教職員面臨失業。

為維護學校教職員生權益，教育部刻正依私立高級中等以上學校退場條例辦理該三校董事會重新組織事宜，並由重組後的董事會協助學校於停辦前，維持校務正常運作。

這3校8月1日起停招，教育部重組法人董事會後，法人得申請退場基金墊付維持學校正常運作所需經費及教職員薪資，教職員薪資將回溯至今年7月可以領。惟重新組織董事會前已積欠之薪資，非屬退場基金墊付之範圍，將於解散清算過程中處分校產清償。

這3校明年7月31日停辦，教育部預定於停辦前1學期（即112學年度第2學期）辦理學生分發作業及到校辦理說明會，以協助停辦時仍在校學生分發至其他學校就讀。

根據教育部資料，明道大學負債和欠薪約3.28億元，停辦後共有462名學生需安置，另有190名教職員將由退場資金墊付資遣費；環球科大整體負債約1.8億元，辦後有556名學生需安置，另有184名教職員得墊付資遣費；大同學院負債約5000萬元，停辦後預計有102名學生需要被安置，另有52名教職員得墊付資遣費。