拇指的腕掌關節由許多腕骨掌骨形成關節面，提供了拇指極大的活動度及功能，但高活動度的關節若使用過度，常常使關節韌帶受損及軟骨磨損，進而造成骨刺與關節炎。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

57歲劉女士長年忙於工作與家務，近半年開始右手拇指根部與虎口處疼痛不已且愈發嚴重，使用消炎止痛藥物及復健治療，未見改善。經劉女士就醫發現其右手姆指腕掌嚴重關節炎，所幸經腕骨切除合併肌腱轉移與韌帶重建手術，劉女士恢復正常生活，不再為手部疼痛煩惱。

大里仁愛醫院骨科部長黃贊文說明，拇指的腕掌關節由許多腕骨掌骨形成關節面，提供了拇指極大的活動度及功能，包含伸、屈、抓、握、拿、捏等，但高活動度的關節若使用過度，常常使關節韌帶受損及軟骨磨損，進而造成骨刺與關節炎，令病人的日常生活困擾不已；拇指的腕掌關節炎原盛行於中老年的女性病患，近來有年輕化的趨勢。

大里仁愛醫院運動醫學中心醫師李祥安表示，治療拇指腕掌關節炎會先以保守治療為主，使用非類固醇抗發炎藥以及拇指護具讓病患的發炎得以緩解並提供關節穩定度。若病患的疼痛急性發作或是非類固醇抗發炎藥效果不佳則考慮使用麻醉藥與微量類固醇做局部關節注射，給予病患立即和短期的有效止痛。不過當保守治療效果不佳，嚴重影響日常生活及工作則需要考慮以手術治療。

前台灣手外科醫學會理事長、林口長庚醫院運動醫學科陳昭宇指出，針對嚴重拇指腕掌關節炎的手術方法可依照病患的需求選擇客製化的手術方式。若病患為需要做粗重工作的年輕人，會比較適合採取拇指掌腕關節融合手術，術後較能保存抓握力量；一般民眾則是以腕骨切除合併肌腱轉移與韌帶重建手術為主。手術方式是使用微創手術將手腕裡嚴重退化的大多角骨切除，再取病人前臂的掌長肌肌腱來轉移重建韌帶，提供關節在日常生活中活動的穩定。

李祥安提醒，近年來隨著科技發展，人手一台智慧型手機，每日埋首於小螢幕之間用著雙手快速敲著鍵盤打字，使得拇指腕掌關節炎的病患有持續增多的趨勢；民眾如有持續拇指及虎口處的疼痛，建議就醫尋求專業骨科醫師的評估與及早後續治療。