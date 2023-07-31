自殺是年輕族群的第2大死因，根據衛福部2022年死因統計，去年15～24歲、25～44歲年輕族群中，共有超過1200人死於自殺。面對憂鬱症年輕化，過去政府多仰賴校園系統因應，但衛福部長薛瑞元坦言，這樣的措施並不足以解決問題。

為讓年輕族群知道有困擾時如何求助，衛福部推動要價2880萬的「年輕族群心理健康支持方案」，補助15～30歲年輕族群每人3次免費心理諮商，每人可省下4800元，盼及早找出高風險個案，轉介至醫療院所。

薛瑞元表示，憂鬱症是本世紀最大的殺手，台灣憂鬱症年輕化的趨勢已經形成，但過去政府對於年輕人心理健康的需求，並沒有投入太多資源去，這是必須要承認的。年輕朋友們不太清楚有什麼樣的資源可以協助，而社會的一般民眾的認知也不足的，常常污名化地認為這些年輕人是草莓族、抗壓力太差，把需求簡單化，忽視了年輕人的心理健康。

根據衛福部2022年死因統計，去年15～24歲、25～44歲年輕族群中，共有超過1200人死於自殺。台大健康行為與社區科學研究所所長張書森指出，年輕族群中，30歲以上的自殺率呈穩定或下降趨勢，而15～29歲則上升。在2014～2022年間，25～29歲自殺率增53％、20～24歲90％、15～19歲增加137％。

針對15～30歲年輕族群，政府過去較仰賴學校的系統提供服務，但薛瑞元坦言，是光是學校的系統並不足以處理，因為年輕朋友碰到心理相關問題，除了同儕、家庭、學業、情感之外，還有社會的壓力，這不是學校能處理得來的。近年來全國自殺死亡率下降，但是年輕人的數字卻往上，因此衛福部提出「年輕族群心理健康支持方案」，讓年輕人有困擾的時候知道往哪個地方求助。

「年輕族群心理健康支持方案」8月起上路，提供15～30歲有心理諮商需求的年輕人，每人3次免費心理諮商，每次1600元，合計4800元，民眾可至簽約心理機構或醫療院所預約。衛福部期盼藉此篩出高風險的個案，轉介給醫療體系繼續處理。薛瑞元透露，相關方案先試辦1年，中間會進行滾動式檢討，未來會視情況研議是否延長或擴大。

知名精神科醫師鄧惠文指出，現代的年輕人凡是靠自己，不依賴權威，且要活得比前人更好，面對相當大的壓力。在追求多元價值的社會之中，會讀書的年輕人往往被認為才藝不夠，而會讀書又有才藝的年輕人又會被認為不夠會玩，年輕人在這個時代之下，會面對定位和自我認同的困難。

鄧惠文表示，許多聽過「情緒勒索」的人，也不希望自己成為別人情緒的負擔，因此在感情、友情等關係之中，遇到摩擦就會很快抽身，不希望向他人求助，這往往導致年輕族群忽略了自己潛在的情緒。她鼓勵年輕人善用「年輕族群心理健康支持方案」，找到宣洩的管道，如以此來也能及早發現潛在的精神疾病，如焦慮症、有餘震高等，讓專業的醫療團隊介入治療。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980