針對兩岸青年交流連續舉辦十年「海峽青年節」〈以下簡稱海青節〉將於八月五日至八月十三日在福州舉辦。預計在活動期間來福州參加的兩岸青年將達1400人。根據組委會表示，本次將以嘉年華的方式讓兩岸青年在此共同交流。

在大陸中央於六月中旬舉辦的海峽論壇期間發佈《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》後，福建舉辦的首場大規模兩岸青年交流活動「第十一屆海峽青年節」將於八月五日至八月十三日在福州舉辦。本次活動規劃圍繞著圍繞「示範區」、「融合」、「嘉年華」等三大核心，對於原有海峽青年節峰會、大學生領袖營、海峽氣象青年匯等品牌活動，在內容上做大幅的更新，以更符合年輕人的溝通方式。例如「海峽青年節峰會」，不再採用以前的論壇模式，將以情景再現、互動交流等形式，穿插融入兩岸青年關注的相關熱點主題分享，沉浸式情景展示的探索實踐，打造一場兩岸青年熱情參與的青春聚會。

為凸顯「兩岸青年嘉年華」特色。本屆海青節集中活動，將有近千名參會的兩岸青年入住在琅岐島上的海峽青年交流營地。在為期一周的活動期間，海峽青年交流營地將安排「燃動仲夏」音樂節、「電音狂歡 街舞盛會」主題日、水上煙花秀、「人間煙火」市集、星空遊園會等各類豐富多彩的「嘉年華」青年文化活動，這裏面包含了棒球、街舞、電競、橄欖球、馬術、撲克、網路直播等時下青年感興趣的項目，讓兩岸青年在同吃同住同玩中增進情誼。

「海峽論壇」主要是民間交流，「海青節」則定位在青年交流。截至今年，海青節已成功舉辦了265項兩岸青年交流活動，累計吸引了超3萬名兩岸青年參與。透過這個平台已經有很多青年在這裏謀職創業，本次活動當地政府又宣佈將為兩岸青年提供5000個優質實習就業工作崗位、發展機會，這裏面包含鄉村振興、數字經濟、人才引進等不同面向。