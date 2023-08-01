統一發票中獎號碼。

今年5、6月發票已開獎，財政部今（1）日下午將公布中獎清冊， 初步統計本期1000萬特別獎開出21張、200萬獎則是16張。其中在萊爾富新竹縣湖口拔芽店一位幸運兒只花15元傳真，就中千萬大獎。

據業者統計，統一超商本期開出4張千萬大獎，一人在桃園市大溪區的7-ELEVEN頭寮門市購買80元的生菜沙拉、沙拉醬、飲品；一人在台中市梧棲區的7-ELEVEN港臻門市購買85元的零食、冰品、布丁; 一人在台北市南港區的7-ELEVEN忠陽門市購買72元的飲品、民生用品；一人在雲林縣北港鎮的7-ELEVEN北港門市購買100元的民生用品。

全家便利商店則開出2張千萬大獎，地點分別在「全家」北投行勝店、雲林水林店，其中有花122元就幸運中大獎；萊爾富開出1張千萬發票，消費者在新竹縣湖口拔芽店只花15元傳真就中大獎；全聯同樣開出一張千萬，中獎人在鳳山保泰門市花費444元購買零食等。