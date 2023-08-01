許姓船長2022年12月駕駛外籍郵輪「中華之星」抵達高雄港，委託周姓船舶代理商訂購365條「雙喜招待菸」，周男另委託許男訂購200條高級香菸。沒想到，許男和周男及不法船員竟偷偷撕毀海關張貼的封印、夾帶200條香菸下船，出海前被海關抽查查獲，高雄地檢署偵結後依損壞公務員依法所施之封印罪嫌起訴周男。

檢調查出，許男去年12月3日晚間9時許駕駛外籍郵輪「中華之星」靠抵高雄港後，便委請周男代買雙喜招待菸，周則請許男另外加訂「峰、佳世達」等365條名菸。

受新冠肺炎疫情影響，該批香菸運抵「中華之星」後，由周男跟其他船員替海關人員依法貼上封印，放置在船上的「司多間」（專門存放免稅品的儲藏室）內，封存完成後，再將照片傳給高雄關人員核對。

沒想到，周男傳完照片後立刻打開「司多間」，撕毀香菸封印，直接拿走其中200條香菸，夾帶下船後開車離去。

結果，高雄關人員在「中華之星」出海前突然決定上船稽查，發現「司多間」封條已遭人破壞，進入後查看，發現裡部分免稅菸品已不翼而飛，拍照存證後報請法務部調查局航業調查處高雄調查站偵辦。

周男面對調查時坦承犯行，許男及周男女友也配合偵辦，指證周男確實搬走船上大批香菸。檢方綜合事證、申報表，依損壞公務員依法所施之封印罪嫌起訴周男。許男事後因離境，仍在通緝中。

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