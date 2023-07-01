雲林縣1名許姓駕駛，去年10月開車行經虎尾鎮雲145公路某交岔路口時，未注意車前狀況，衝撞2輛停等紅燈的汽車，造成2車駕駛及1名乘客3人受傷，許男肇事後竟直接開車逃離現場，警方調閱監視器後將他送辦，法院將他依肇事遺棄罪處有期徒刑6月，如易科罰金18萬元。可上訴

判決書指出，2022年10月18日17時38分許，許男駕駛自小客車，沿雲林縣虎尾鎮雲145公路由南往北方向行駛，行經某交岔路口時，本應注意同車道後車與前車之間安全距離，且應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，而依當時天候良好、路面乾燥無缺陷、無障礙物視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意，貿然前行，撞上停等紅燈的陳姓女駕駛及黃姓男駕駛的自小客車，導致陳女前胸、腹部挫傷等傷害，黃男腦震盪，乘客黃女腦震盪、腰部挫傷等傷害。

許男明知因駕車肇事發生碰撞而致人受傷，竟未對3名傷者施以必要之救護，亦未待警方到場處理，即基於肇事逃逸之犯意，逕自駕車右轉離去，。嗣經警調閱周遭監視器影像後，始循線查獲上情。

法官審酌，被告知悉其駕車不慎發生前揭交通事故致告訴人3人受傷，竟未採取任何救護措施或停留在現場直到渠等得到救護，即逕行離去，顯有輕忽他人生命、身體法益之情事，所為實不足取；惟念及被告犯後業已坦承犯行，態度尚佳，許男自述因母親受傷已預定住院開刀，要趕著回家照料，且已與告訴人3人調解成立，並履行調解條件，而獲得諒解，將他依肇事遺棄罪駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處有期徒刑6月，如易科罰金18萬元。可上訴。