48歲天后李玟（CoCo）因憂鬱症走上絕路的消息最近席捲各大新聞版面，知情人士透露李玟的死穴就是感情，引來外界推估她想不開原因疑在婚姻中受傷有關，外界好奇李玟富尪曾3度傳出跟別人過從甚密，李玟為何不離婚？許聖梅推測可能跟李玟的成長背景有關，從小李玟是遺腹子，沒有父親，大她16歲的Bruce給她愛情及父愛的感覺，才讓李玟愛到瘋狂。

名嘴許聖梅最近在《小記者大明星》中剖析李玟的一生和愛情，表示她從出道以來就很潔身自愛，對自己標準高，直到遇到Bruce才讓她有勇氣對外宣布遇到真命天子，並在婚禮上表示會愛對方一輩子，沒想到後來Bruce傳出花邊新聞，無疑是對過去一直是人生勝利組的李玟一記重拳。

許聖梅不捨李玟在婚姻中的犧牲奉獻。（圖／中時資料照片）

許聖梅說，李玟對Bruce始終不離不棄的主因可能是從小很難得到父愛，「因為李玟是遺腹子，從沒見過爸爸，而這個男人大她16歲，所以他們的互動又像情人又有爸爸的感覺」。某年生日Bruce還特別準備驚喜，讓李玟非常感動，自此決定跟對方終生相伴，因為「這個人對李玟來說亦父亦夫」。

至於當年的世紀婚禮，許聖梅認為婚宴辦的越隆重盛大，之後扛的壓力也越重，再加上李玟備孕失敗，多重打擊下令她身心俱疲，雖然她先前澄清並未婚變，但仍無法阻止婚姻畫下句點，許聖梅無奈說：「她（李玟）在婚姻中什麼都做了，這個婚姻的確有些狀況，但她一直想拉回來。」

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