近期台灣演藝圈掀起Metoo運動，許多受害者也紛紛跳出來指控，資深媒體人粘嫦鈺近日在節目上透露，她的正妹好友曾被一名演藝大哥拐回家，差點遭性侵，狼狽逃離現場；雖然時隔多年，受害正妹還是心有餘悸，而粘嫦鈺也透露大哥橫跨電影、綜藝主持和唱片三棲，真實身分也引起網友瘋猜。
粘嫦鈺在人氣節目《命運好好玩》分享近日接到正妹朋友電話，對方前段時間還有上節目，也是一個知名公益團體領導，朋友因為這段期間的Metoo事件，勾起她年輕時險遭性侵的回憶；原來正妹朋友曾在一場活動後，被一位演藝圈大哥拐騙回家，大哥還是橫跨電影、綜藝主持和唱片三棲的大人物。
當時演藝大哥主動表示能送正妹朋友回家，結果半路上她才發現車子往大哥家開，進家門後大哥秒現形，直接上下其手還將她摔到床上；正妹朋友在奮力掙脫下，才得以逃離現場，她表示自己從樓梯滾下來，頭破血流、衣衫不整，狼狽地到街上求救，還稱這是她人生最大屈辱。
對此，粘嫦鈺透露正妹朋友一直將可怕回憶藏在心裡，低調過著結婚生子後的生活，直到近期的Metoo事件她的記憶才又翻出，但綜藝大哥現在依然活躍於幕前，家庭也是幸福美滿，讓她不能理解直言「憑什麼」。而許多網友看完影片後也瘋猜大哥身分，表示目前三棲男星不多，身分呼之欲出。
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