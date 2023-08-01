近期台灣演藝圈掀起Metoo運動，許多受害者也紛紛跳出來指控，資深媒體人粘嫦鈺近日在節目上透露，她的正妹好友曾被一名演藝大哥拐回家，差點遭性侵，狼狽逃離現場；雖然時隔多年，受害正妹還是心有餘悸，而粘嫦鈺也透露大哥橫跨電影、綜藝主持和唱片三棲，真實身分也引起網友瘋猜。

粘嫦鈺在人氣節目《命運好好玩》分享近日接到正妹朋友電話，對方前段時間還有上節目，也是一個知名公益團體領導，朋友因為這段期間的Metoo事件，勾起她年輕時險遭性侵的回憶；原來正妹朋友曾在一場活動後，被一位演藝圈大哥拐騙回家，大哥還是橫跨電影、綜藝主持和唱片三棲的大人物。

資深媒體人粘嫦鈺在節目上公開正妹朋友差點遭演藝大哥性侵的故事。（圖／摘自《命運好好玩 官方頻道》YouTube）

當時演藝大哥主動表示能送正妹朋友回家，結果半路上她才發現車子往大哥家開，進家門後大哥秒現形，直接上下其手還將她摔到床上；正妹朋友在奮力掙脫下，才得以逃離現場，她表示自己從樓梯滾下來，頭破血流、衣衫不整，狼狽地到街上求救，還稱這是她人生最大屈辱。

對此，粘嫦鈺透露正妹朋友一直將可怕回憶藏在心裡，低調過著結婚生子後的生活，直到近期的Metoo事件她的記憶才又翻出，但綜藝大哥現在依然活躍於幕前，家庭也是幸福美滿，讓她不能理解直言「憑什麼」。而許多網友看完影片後也瘋猜大哥身分，表示目前三棲男星不多，身分呼之欲出。

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