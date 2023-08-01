台北一名林姓男子在捷運龍山寺站附近搭訕一名14歲少女，向少女要LINE後，連續3天以「乾爸」自稱，傳送露鳥照、零用錢等訊息，引誘少女發生性行為，甚至傳訊「讓乾爸X你，你真的會超級爽的」，示意少女和他視訊、自拍私密照，少女不讀不回，報警處理。法官依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，判處林男有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，林男於去年10月21日下午5時許，在龍山寺捷運站與少女A女攀談，藉故與A女交換LINE，同月25日晚間至27日凌晨間，林男在LINE上以「乾爸」自稱，並稱呼A女為「乾女兒」，接續傳送數張千元大鈔、裸露生殖器之圖片，表明請A女吃飯、會給A女紅包、零用錢等，引誘其發生性交易。

林男傳訊內容提及「妹妹我好像在舒服了」、「這是乾爸的XX，你有看清楚嗎」、「讓乾爸X你，你真的會超級爽的」、「我已經脫光光，一邊看A片，一邊想著在X你」等語，並描述其孫女或其他幼齡女子裸露下體、陰部給他觀看，示意要A女拍私密照，或與其視訊以供自慰，因A女均不回應而未遂，事後A女向警方報案。

法官審酌林男明知A女年紀尚輕，思慮未臻成熟，竟引誘A女拍攝裸露身體隱私部位之電子訊號供其觀覽，及以對價引誘對方為性交或猥褻行為，以滿足私慾，幸因A女不予理會而未遂，但已影響A女身心之健全發展，足見其法治觀念薄弱，所為應予非難。

法官考量其犯後終能及時坦承犯行，且雖有意與A女調解，但A女並無意願，依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，判處林男有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付10萬元，接受5場法治教育課程。

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