桃園中壢1間小吃店坐檯女子帶著13歲女兒及更小的妹妹上班。店家竟叫少女也陪酒，少女坦承每檯300元，從晚上陪酒到天亮，後來雖矢口否認，但法院認為此事為真，業者及母親依意圖營利容留使少年坐檯陪酒罪各處有期徒刑4月。

桃園地院審理，1名女子因酒駕犯公共危險罪，2018年出獄後，在桃園中壢1間小吃店坐檯，為照顧13歲女兒及妹妹，一同帶到小吃店去。沒想到業者竟要少女一起陪酒，少女說，每周去1、2天，從晚上8、9點起上班到隔日清晨5、6點，少女還說自己的同學也一起陪酒。少女提到，自己上班就是陪客人喝酒、唱歌，自己共獲利2、3萬元，都交給母親保管。

少女還說，母親原本不知道，有次坐檯途中遇到母親，才被發現，母親雖然訝異，並未阻止。少女又說，警察來臨檢的時候會有通知，自己都要往後門跑，不過警察通常都是例行公事，簿子簽一簽而已。

而業者、母親原本承認知道少女陪酒，但後來都否認，稱是少女故意亂講。母親又說，少女跟妹妹都在辦公室那邊，不會到客人吃飯的地方。少女在後來偵訊也否認，稱是情緒不好，有在吃情緒的藥。

但法院認為，少女指證歷歷，加上業者、母親原本也都坦承。業者改口被詢問時，竟直接稱沒有這樣說。少女母親則說每天都喝醉，警察問自己時都在亂講。法院認為，3人所辯都是虛狡卸責之詞，俱不足採信。對3人依犯意圖營利容留使少年坐檯陪酒罪，處有期徒刑4月。

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