2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，前立委沈富雄3日就表示，「我認為郭董很像『吳三桂』，他處心積慮對黨中央表忠誠，但在地方就勾群結黨，自我壯大要造反，現在今天台灣所缺的就是沒有康熙，今天黨中央對郭一定要下重手，只有朱立倫有格對郭台銘出手」，引發討論。

沈富雄3日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「你說侯友宜有那麼糟糕嗎？就是因為大家看不起他，現在罵侯友宜最厲害的是藍的，藍的自己罵侯友宜，藍的自己把侯友宜搞死，搞死的過程中把自己的黨也搞死」，沈富雄更提到，「做市長跟做總統不一樣，我說『郭粉、韓粉、孤臣虐子、牛鬼蛇神』，這四個因素在選新北市長的時候，都沒有進來，選新北市長關韓國瑜屁事、選新北市長郭台銘不會動心、選新北市長孤臣虐子說亡國不在此役、牛鬼蛇神利益都在中南部，新北市不管誰當選跟我的利益無關，所以這四個因素，在侯友宜選市長的時候都沒有進來，但一但徵召要選總統的時候，通通進來了」。

沈富雄更提到，「這四個在國民黨裡頭的百分比，不會超過30％，但他們作亂的能力非常強，我認為郭董很像『吳三桂』，當年的吳三桂是清朝的公務員，因為清朝封他做平西王，但他處心積慮對黨中央、朝廷表忠誠，甚至把小兒子吳應熊放在朝廷做人質，但在地方就勾群結黨，自我壯大要造反，你覺得康熙看不出來嗎？康熙當然看得出來，吳三桂最後還是造反了」。

沈富雄更直言，「現在今天台灣所缺的就是沒有康熙，今天黨中央對郭一定要下重手，只有朱立倫有格對郭台銘出手」，至於韓國瑜，沈富雄認為「不一樣」，他坦言，「韓國瑜不是吳三桂，他還在國民黨裡頭，他給大家的感覺是非常忠貞的，韓國瑜是朱三太子，吳三桂跟朱三太子不一樣的地方，你今天黨中央對郭台銘不要在客氣，該幹就幹；但是對韓國瑜你幹他沒用，要讓他自己去反省，自己去想，只有國民黨不死，你才有未來，你要把這個意思傳給你的韓粉」。