niko and… x 康橋慢旅QQ抱枕，970元。（niko and… 提供／林欣儀台北傳真）

蜷尾家小時候90元、夏日冰狗室120元、微醺海島140 元。（niko and… 提供／林欣儀台北傳真）

Bar T.C.R.C 府城微醺，200元。（niko and… 提供／林欣儀台北傳真）

日系文青雜貨品牌niko and…近期與康橋旅館事業旗下的康橋慢旅，以「晚安！康ばんは！」的主題做發想，共推出五款聯名限定商品，另外在此次品牌還與知名餐飲品牌蜷尾家、Bar T.C.R.C及Bar Home，另外也分別推出3款冰品及2款酒精飲品等專屬限定聯名餐飲。

這次niko and…以日文晚安的諧音「晚安！康ばんは！」的主題做發想，推出如迷你小包、鑰匙圈、QQ抱枕、室內拖鞋及超百搭T恤等五個商品，希望每位旅客不論是在家中、戶外或各個地方，都能以最舒適自在的方式享受生活，8月15日起於niko and … 台灣指定門市、線上官網dot-st TW及康橋慢旅同步販售。

而康橋慢旅方面也推出聯名房型，在房間裡的專屬聯名週邊商品可以帶回去，目前聯名房型以專屬訂房網站開放訂房，包含住宿、早餐、點心等，不過聯名房型預訂期間為週日至週四，不包含國慶連假期間的10月8日到9日之間。 另外凡於niko and ... 台南新光三越台南新天地店購買本次聯名商品即贈送Bar T.C.R.C酒精飲品兌換券乙張；凡於康橋慢旅住宿的旅客，憑房卡即可免費兌換聯名飲品乙杯，以上活動數量有限，送完為止。

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