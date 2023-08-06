高市議員李雅靜媒合高雄市三山社會公益協會、鳳山西區扶輪社共同於5日在鳳山區青年國中舉辦第6屆「鳳邑尚興盃籃球三對三鬥牛賽」。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

高市議員李雅靜媒合高雄市三山社會公益協會、鳳山西區扶輪社共同於5日在鳳山區青年國中舉辦第6屆「鳳邑尚興盃籃球三對三鬥牛賽」。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

高市議員李雅靜媒合高雄市三山社會公益協會、鳳山西區扶輪社共同於5日在鳳山區青年國中舉辦第6屆「鳳邑尚興盃籃球三對三鬥牛賽」，該場賽事總共吸引59支隊伍報名參賽，賽場除了有場上球員的吶喊聲，場下也傳來觀眾陣陣加油聲，活動現場熱鬧滾滾。

「鳳邑尚興盃籃球三對三鬥牛賽」5日熱鬧開打，59支球隊角逐奪冠金盃，經過一番激鬥，最終由「鎮北第一」、「12345隊」、「CCZY」分別奪得國小組、國中組及國女組冠軍，亞軍則由「四維阿洋」、「全唐寶寶」、「汶題好多」拿下，國小組及國中組季軍則分別為「掃把隊」、「沒得冠軍就退隊」。

李雅靜致詞時表示，籃球賽除了為青少年提供展現自我的舞台，也增進了社區內的凝聚力，是一項非常成功的社區活動。感謝高雄市三山社會公益協會辛苦籌辦活動，也感謝所有參賽球隊和觀眾的支持。期許透過熱血的體育活動，鼓勵青少年於假期內從事正當休閒娛樂，成為名符其實的允文允武好青年。

高雄市三山社會公益協會長期關懷社區活動，為了鼓勵鳳山區的青少年學生於暑假期間多從事有益身心健康的活動，因此，選擇舉辦青少年學子最熱愛的籃球鬥牛賽，並結合高雄市毒品防制局執行反毒宣導。

青年國中校長陳正憲表示，學校金虎籃球隊自成立以來，透過紮實的基礎訓練及轉戰各地磨練戰術之下，不斷締造球隊新猷，今年也剛獲全國國中男子乙組聯賽全國第三名殊榮。很榮幸能協辦這項極具意義的盃賽，期待未來尚興盃籃球鬥牛賽愈辦愈精采，規模可以逐屆盛大。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！