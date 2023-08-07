議員賴清美拿出一旁的掃把往下插，深不見底，嚇得她連忙通知縣府、台水等單位到場開挖。(翻攝賴清美臉書／吳建輝彰化傳真)

自來水公司第11區管理處與彰化縣政府接獲通報到場處裡，台水出動挖土機在破洞處開挖，發現地下掏空更嚴重，就連埋藏在地底的自來水管線疑似被土方壓壞破裂。(翻攝賴清美臉書／吳建輝彰化傳真)

議員賴清美通知縣府、台水等相關單位到場處理，經開挖還發現有水管遭壓壞破裂，找出附近停水原因，經搶修已恢復回填。(翻攝賴清美臉書／吳建輝彰化傳真)

彰化縣線西鄉塭仔漁港地面現天坑！有民眾到訪漁港發現路面有一個長50公分、寬30公分，深度目測達160公分深的大洞，嚇得趕緊通報議員，議員通知縣府、台水等相關單位到場處理，經開挖還發現有水管遭壓壞破裂，找出附近停水原因，經搶修已恢復回填。

議員賴清美指出，昨天假日就有民眾跟她通報，說地上有一個小隙縫，希望能夠通知相關單位協助，才經過一天小隙縫就變成大窟窿，拿出一旁的掃把往下插，深不見底，嚇得她連忙通知縣府、台水等單位到場開挖。

賴清美說，一挖不得了，洞口大約長50公分、寬30公分，但是地下掏空的地基深度將近160公分，還好沒有民眾掉下去，不然後果不堪設想，且工程人員往下挖還發現，地下的自來水管疑似遭掏空的土方壓斷， 水管流出的水帶走土方，恐怕影響更大。

自來水公司第11區管理處與彰化縣政府接獲通報到場處裡，台水出動挖土機在破洞處開挖，發現地下掏空更嚴重，就連埋藏在地底的自來水管線疑似被土方壓壞破裂，台水說，港區附近海巡單位最近自來水可用，認為與發現地底的管線破裂有關，應該是被流失路基壓壞，現場立即將管線修補，隨後再進行回填補實工作，避免人車經過發生危險，釀成更大意外。