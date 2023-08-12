台南市政府衛生局持續派員室內噴藥。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）

台南市登革熱病例今天暴增62例，創下今年疫情出現以來單日第2高紀錄，累積已達1223例。登革熱防治中心發現，永康、安南、仁德及東區等4大疫情熱區，有14個里的病媒蚊監測數據偏高，呼籲民眾把握天氣放晴的機會，即刻動員家戶內外環境巡檢，落實「巡、倒、清、刷」。

今天新增病例中，東區有19例、永康區15例、安南區14例、中西區4例、南區及北區各3例、仁德區及歸仁區各2例，年齡介於10歲至94歲。其中，有58例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施。

登革熱防治中心指出，受到近期時有強降雨的影響，本周東區（崇德里、德光里、德高里、崇明里）、安南區（佃西里、淵東里）、仁德區（仁和里、仁德里、仁義里、後壁里）及永康區（甲頂里、成功里、五王里、六合里）等里的病媒蚊監測數據均偏高，請里民把握天氣放晴，即刻動員家戶內外環境巡檢。

市長黃偉哲也提醒說，大雨過後戶外產生相當多的積水容器，如果不盡快清除，只要0.5公分的積水，就可能變成病媒蚊孳生的大溫床；特別是容易被忽略的天溝、屋後溝、防火巷、頂樓及地下室等，更應該加強巡視，避免孳生病媒蚊，進而影響自己、家人及鄰近居民的健康。

另外，黃偉哲也請社區鄰里長幫忙，盡快號召里民們加強社區高風險點巡查及強力孳清，找出社區中隱藏的孳生源所在，只有落實孳清再孳清，才能杜絕登革熱傳播風險，也避免發生疫情時，家家戶戶必須配合化學防治的困擾。

市府衛生局持續落實社區孳清，本周於永康區、南區、中西區、仁德區及安南區共調查2120戶，其中陽性戶29戶，查獲1251個積水容器、51個陽性容器，共開立22張舉發單。