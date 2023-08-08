新竹市議員黃文政接獲民眾陳情，指在爬十八尖山時，突然遭到浪貓飛撲襲擊以致雙腳受傷，大量出血，縫了好幾針。（摘自黃文政臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹市議員黃文政近日接獲民眾陳情，指有人在爬十八尖山時，突然遭到浪貓飛撲襲擊以致雙腳受傷，大量出血，縫了好幾針，他說，十八尖山過去浪犬攻擊健走民眾的事件層出不窮，他也向市府提出質詢，要求研議相關改善方案，市府則表示，將由動保所協助架設捕籠，加強捕捉浪貓。

黃文政指出，十八尖山上過去就曾經有浪犬攻擊事件，現又傳出浪貓攻擊登山客的事件，甚至山上供民眾使用的飲水機時常有貓佔據，不畏人群接近，十大尖山原本愜意休閒的活動氛圍不再，取而代之的是民眾的恐懼、驚嚇甚至憤怒。

他指出，登山民眾陳情表示，山上遊客餵食浪貓、浪犬的行為頻繁，雖市府已立「禁止餵食」的罰款告示牌，但礙於山上大部分區域沒有裝監視器，登山民眾也難以即時蒐證，取締困難度高，也因此告示牌無法發揮嚇阻、勸導的作用。

現已將案件轉達市府處理，他也將針對十八尖山浪犬、浪貓及相關環境問題進一步與權責單位研議，力求給市民朋友安全的運動休閒空間。