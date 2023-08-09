花蓮警方發揮創意深化民眾防詐觀念，結合在地美食「炸蛋蔥油餅」，祭出100份限量蔥油餅，推出快閃宣導活動，吸引不少民眾參加。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方發揮創意深化民眾防詐觀念，結合在地美食「炸蛋蔥油餅」，祭出100份限量蔥油餅，推出快閃宣導活動，吸引不少民眾參加。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方發揮創意深化民眾防詐觀念，昨天結合在地美食「炸蛋蔥油餅」，推出快閃宣導活動，祭出100份限量蔥油餅，吸引不少民眾參加領取，短短1個小時內就發送完畢。警方表示，透過活動讓民眾牢記「反詐專線165」外，也提醒近期高發詐欺態樣，盼能有助提升大眾防詐免疫力。

花蓮縣警局強化民眾防詐觀念不遺餘力，除深入地方社團與社區積極宣導，更結合花蓮市復興街知名的炸蛋蔥油餅店，於昨天一起辦理「此『炸』非彼詐，小心有『詐』」宣導快閃活動，祭出限量100份炸蛋蔥油餅，送給回答反詐騙問題的民眾。

由於炸蛋蔥油餅香氣撲鼻，吸引不少民眾一探究竟，且現場警察娃娃的可愛模樣，及警方以輕鬆有趣的方式進行提問與宣導，炒熱現場氣氛，讓參與活動的大小朋友有吃有玩，還學到防詐撇步，達到寓教於樂的效果。

據花蓮縣警局統計，今年1至6月共計阻詐81件，攔阻金額約9122萬9305元，相較去年同期38件增加43件，較去年攔阻金額912萬8936元，增加8210萬369元。

不過警方為有效提升詐欺案件攔阻率，日前還特別專訪縣內攔阻成效極佳的金融機構，分享阻詐經驗，該機構總社襄理張文怡指出，攔阻詐騙最重要的就是第一線櫃員敏銳的觀察力，及關懷提問的技巧，透過主動詢問款項用途、與收款人的關係、是否認識收款人等，並仔細觀察民眾神情，察覺有異時立即通報轄區派出所員警到場協助阻詐。

警方表示，警政署近期強力托播高發詐欺6大手法，包含網路購物詐騙、解除分期付款詐騙、假投資詐騙、網路交友詐騙、猜猜我是誰電話詐騙及假檢警詐騙等，請民眾務必多加留意且小心，有必要可打165反詐專線。

花蓮縣警局局長呂世明另提及暑假期間，青少年接觸網路媒介時間大幅升高，除有參與網路詐騙、賭博、毒品、色情等風險，也有網路霸凌、交友、資安、色情及性剝削資訊廣告物等，恐影響其身心健康發展，如遇有上述情況，可立即向警察機關檢舉。