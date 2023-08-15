新竹市長高虹安擔任立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署偵查後在昨（14）日正式以貪污罪將她起訴，高則開記者會回擊，不過媒體人董智森透露，高的其中一位助理跟他關係非常好，因此早在詢問詳細過程後，就知道高100％會被起訴。

董智森昨在廣播節目《小董真心話》表示，他對司法跟政治都很懂，雖然有些案子確實可說是政治迫害，但有些案子卻是真的有證據才辦，而高虹安此案可說是「鐵證如山」。

「高虹安案不是政治迫害！」董智森爆料，此次高虹安多位助理同時被起訴，他跟其中一人非常熟悉，事情爆出後早就詢問過對方詳細狀況，發現所有單據、往來等都有清楚紀錄，因此早就知道高一定跑不掉，「詐領助理費，全台灣辦了十幾年，哪案子我不熟？裡面多數人我都認識。」

除了證據之外，董智森也分析指出，高虹安跟民進黨可說是死對頭，不只去年選市長就在跟民進黨競爭，如今還在查前市長林智堅的弊案，被起訴只能說是天經地義，「高虹安今天如果要不被起訴，除非她是民進黨！」