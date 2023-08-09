國民黨總統參選人侯友宜今(9)日宣布能源政見，2030年國內煤炭發電比例將減少至14％，並在2040年達到無煤台灣目標，另也支持核一二三廠延役和重啟核四。各界對此看法不一，一來侯若當選加連任也只會到2032年，但公布的能源配比都是2030年後的數字，真正執行者並不是侯友宜本人，外界來看實在不樂觀。

侯友宜今日在能源政見中提出能源配比，2030年排碳能源比例將從當前82.4％降至59％；再生能源將從8.3％上升至27％；核能則從8.2％上升至12％；2040年燃煤、燃氣、燃油等歸零，再生能源45％，核電16％；2050年，再生能源57％，核能佔比18％，強調自己從未反對核電。

核四公投領銜人黃士修表示，2030年到2035年的核能配比都是12％，2040年突然變成16％，中間這4％是核四嗎？下屆總統任期是2024年到2028年，就算連任也只到2032年，2024到2040年隔了16年，等於要另一個總統花2年任期來處理，而不是提出數字的侯友宜本人。

前原能會主委謝曉星曾指出，核四重啟需要10年，而根據四大公投期間揭露的內部文件指出，核四廠1號機只要2到3年內即可供電，在第一任期就能完成；2號機也只需4到5年，侯友宜竟然提出比民進黨更誇張的16年版本。

黃士修說，2050年核電佔比從16到18％，但如果有心發展大型機組或小型模組化反應爐(SMR)，怎麼可能10年才增加2％？侯也未針對新北市的核一乾貯場放行正面回答？從外界來看，整個核能議題都是在打假球。

清大核工所特聘教授李敏表示，台灣電力供應是很大的問題，這幾位總統候選人都有這樣的認知，非核家園難推也已經是大家的共識，侯友宜這次對零碳家園有簡單的時程表，這是值得肯定的。

不過李敏特別強調，侯提出的是政見而不是政策，政策要求具體可行的方法，希望侯能讓大家知道要如何達到這些目標，各黨候選人必須對能源政策有個交代。