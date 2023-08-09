在網路上有十數萬粉絲的網紅蓓蓓，被週刊爆出台北市天母透天厝住家的二樓天台有違建、多年未拆，還扯出民眾黨議員「學姊」黃瀞瑩等多位前、現任議員協助關切。黃瀞瑩今(9日)澄清絕無關說。與學姊同選區的議員、國民黨立委參選人張斯綱也透露，蓓蓓可能都是找議員開協調會拖延強拆時間，期限到了就「象徵性」拆一部分給建管處結案，下一次被舉報再用同一招拖過去；他也提到，台北市有建管處人員直接評估的「違建報拆平台」，避免議員被指控關說。

《鏡週刊》今以「學姐關切喬違建」為題報導，指出網紅蓓蓓的住家自2016年就被認定違建，蓓蓓陸續找來多名議員開協調會，包括時任新黨台北市議員潘懷宗、時任民進黨議員王威中、無黨籍議員林瑞圖等人；報導稱，黃瀞瑩2022年上任後也曾致電建管處關心。黃瀞瑩則澄清絕無此事，接獲此案後，建管處就回覆已排定拆除日期，爾後再無介入、從未有過關說。

張斯綱在政論節目《國民大會》表示，台北市有「違建報拆平台」，議員收到違建申訴，或是屋主自認不是違建，就放到平台上由市府建管處的相關人員做評估。對議員來說這也能減少被說「關說、關切」的機會。

台北市議員、國民黨立委參選人張斯綱表示，網紅找議員開協調會是為拖延強拆，而黃瀞瑩被周刊爆料關切違建，只說她運氣不好。（摘自張斯綱臉書）

對於蓓蓓被爆出住家違建，但7年來7次強拆未果，張斯綱也透露「巧門」，當拆除大隊去的時候，屋主可能自己把裡面的一塊磚、一塊瓦做象徵性的拆除，告訴拆除大隊已經在自行拆除，拆除大隊也有拍照記錄，就會暫緩強拆或是結案。張也說，有些有經驗的設計師，就會設計一些「活動空間」，像是可拆卸、活動的牆、門、窗，用來應付拆除大隊。

而多名跨黨派的議員幫開協調會，張斯綱也解釋，就是在拖延時間，先找A議員開協調會說屋主自行拆除，建管處就給3個月時間，等強拆期限到了，就象徵性拆除一部份，暫時結案；等到下一次再被檢舉時，就找另一個議員開會，再來一次輪迴。

張斯綱也說，不知道這個案子是黃瀞瑩本人接的，還是辦公室助理接的，但對她來說只能說是運氣不好。