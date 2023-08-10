西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對19縣市發布豪雨及大雨特報，台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、雲林、嘉義、屏東地區、澎湖及東半部山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水；雨勢將持續至晚上。

氣象局持續針對台南市及高雄市發布大雷雨即時訊息，影響時間至下午2點45分。

氣象局表示，明天仍受西南風影響，西半部降雨機率高，中南部整天仍不定時有陣雨或雷雨，北部以午後雷陣雨為主，局部雨勢較大且有短延時強降雨，有大雨發生機會。

中央氣象局針對19縣市發布豪雨及大雨特報。（中央氣象局提供）
中央氣象局針對19縣市發布豪雨及大雨特報。（中央氣象局提供）

台南豪雨「比颱風誇張」市民洗版黃偉哲臉書：不停班課？
大雷雨狂轟！淹水警戒擴大 南高屏14區入列
南部防致災雨！鄭明典示警：對流胞「等間隔排列」要小心
#大雨特報 #豪雨 #對流 #午後雷陣雨 #氣象局