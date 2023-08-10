西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對19縣市發布豪雨及大雨特報，台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、雲林、嘉義、屏東地區、澎湖及東半部山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水；雨勢將持續至晚上。

氣象局持續針對台南市及高雄市發布大雷雨即時訊息，影響時間至下午2點45分。

氣象局表示，明天仍受西南風影響，西半部降雨機率高，中南部整天仍不定時有陣雨或雷雨，北部以午後雷陣雨為主，局部雨勢較大且有短延時強降雨，有大雨發生機會。