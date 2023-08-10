一名11歲的阿根廷女孩今天走路上學時，後背包被歹徒行搶並遭毆打致死，引發民眾對犯罪升高的抗議，政治人物因此暫停總統初選的競選活動。

法新社報導，在總統選舉於10月22日登場前，阿根廷13日將舉行總統初選，通貨膨脹居高不下與不安全事件層出不窮，都是選民最關注的議題。

目擊者向當地電視台表示，杜明奎（Morena Dominguez）走路上學時，後方騎摩托車的搶匪打了她，並搶走她的後背包。這是阿根廷常見的搶劫手法。

杜明奎被送往醫院救治，之後宣告不治。目擊者稱救護車在事發40分鐘後才抵達。

艾薇塔市（Evita）醫療中心院長馬洛尼（Javier Maroni）說，她送來時「情況危急」，頭部有嚴重傷勢，經醫師搶救下恢復她的心跳，但仍在加護病房內斷氣。

杜明奎遭搶劫的模糊監視器畫面，全天候在阿根廷各地電視台播出。

這起事件發生於首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）南方的拉努斯（Lanus），憤恨不平的居民聚集抗議。

女孩的母親瑪莉亞（Maria）告訴A24新聞頻道：「難道必須要有孩子死亡，社會才會變得安全嗎？」

阿根廷泰蘭國家通訊社（Telam）引述檢方說法報導，初步驗屍結果顯示，這名女孩是死於「強烈腹部撞擊」，導致體內出血。

地區安全首長柏尼（Sergio Berni）告訴記者，這兩名「摩托車歹徒」已遭逮捕。

在拉努斯，居民整天聚集在當地警察局前方，替這名女童伸張正義。一群抗議人士朝維安的武裝警察投擲石塊與物體，還有人來到現場試圖勸阻舉行更暴力的示威活動。

阿根廷政黨初選的主要參選人暫停最後的選舉造勢活動，這些集會原定這兩天舉行。

阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）未尋求連任，執政黨中聲勢領先的參選人為經濟部長馬薩（Sergio Massa）。

右翼反對黨參選人的選情較不明朗，布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Larreta）與前安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）都在參選之列。

阿根廷是拉丁美洲中凶殺率最低的國家之一，2022年每10萬人有4.2人遭到謀殺。然而，在政府努力對抗經濟不穩定與飆至115%的通膨率時，阿根廷的輕微犯罪事件與貧窮問題都加劇。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120810