汎德發表全新BMW X5、X6車價自345萬起跳，共導入五個車型，其中包括首度在台亮相的X6 M Competition，要價760萬元，汎德總經理李昀潔表示，今年豪華車市場確實相當火熱，今年在台銷售目標估可達1.7萬輛，優於年初內部預期，創總代理以來在台銷售新高。

若再加上平行輸入的外匯車，BMW今年在台將有機會挑戰逾2萬輛的銷售新高。

李昀潔表示，汎德目前走上仍有高達逾5000張的待交車訂單，雖原廠供車已較為穩定，但仍不及國內車主下單速度，若沒有供車排程的問題，銷售台數將更高。

BMW於1999年首度推出第一代X5，並定義全新SAV（Sport Activity Vehicle）豪華運動休旅級距，後以X5的成功為範本，於2008年再次推出全新SAC（Sports Activity Coupe）X6。

汎德說明，全新BMW X5與X6，前者展現充滿力量與粗獷的霸氣姿態，後者則展演美型與剽悍兼具的率性風情，揉合新世代設計語彙結合增添剽悍的黑色多邊形下氣壩，搭配更具識別性全新LED頭燈與全新M Sport外觀套件，設計出別具風格的新世代豪華休旅獨特樣貌。

此外，汎德表示，全新X5與X6擁有新世代更顯豪華的座艙質感，並透過全新BMW Operating System 8.5、12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕所構成的懸浮式曲面螢幕，勾勒出更顯俐落純粹的座艙布局與超越對手的未來與創新，特別是AR擴增實境導航、BMW手機數位鑰匙2.0、手機遙控停車功能、廣受好評的自動倒車輔助、記憶路徑停車輔助、全新48V高效複合動力系統以及同級唯一具備的全新變換車道輔助。

汎德進一步說明，全新BMW X5與X6全面採用新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，標配同級唯一且能和緩俐落地為駕駛主動換道的變換車道輔助、可遠端操作車輛的全新手機遙控停車、最遠可記憶200m的自動倒車輔助以及記憶路徑停車輔助，除可同時記憶車位與停車路徑之外，還能自動停車。