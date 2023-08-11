烏克蘭6月初展開大反攻以來在烏南、烏東等戰線推進有限且損失不輕，擋下烏軍反攻的俄國開始加強攻擊烏克蘭東北部哈爾科夫地區，企圖重奪整個戰線主動權。

烏克蘭反攻以來在南部札波羅熱（Zaporizhzhia）戰線尚無法打穿俄軍防線。歐洲政治新聞網Politico.eu報導，在烏軍於烏南與俄軍陣地戰、逐一爭奪前沿據點和打擊俄軍後勤之際，俄軍集結重兵攻擊東北部哈爾科夫（Kharkiv）州烏軍重要後勤樞紐的庫皮揚斯克（Kupiansk）。

烏軍去年秋天趁俄軍兵力薄弱時在哈爾科夫閃電反擊，因俄軍潰退迅速，烏克蘭半個月就收復東北部大片失土。俄軍記取教訓後，這次趁烏軍於烏南、烏東大反攻陷入膠著時，於去年敗退的地方發起攻擊。

烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy

Cherevatyi）說：「俄國人的目標是奪回哈爾科夫地區一雪前恥，但我們有所準備，已建立強固防線。此外，俄國人在當地遇到的我軍，是由經驗最豐富將領之一的瑟爾斯基將軍所指揮的部隊。」

烏克蘭陸軍司令瑟爾斯基（Oleksandr Sirskiy）是烏軍去年秋天哈爾科夫反擊勝利的幕後推手，收復包括庫皮揚斯克在內多個城鎮。

奇列瓦蒂稱俄軍過去24小時已進行16波空襲，並砲擊烏軍東北部前線559次。俄軍攻擊哈爾科夫州4個聚落、相鄰的盧甘斯克（Luhansk）州2個村莊及頓內茨克（Donetsk）州3個村莊，「敵人還試圖衝擊我守軍陣地，朝庫皮揚斯克方向爆發3次攻擊」。

哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleh Synegubov）表示，俄軍加強砲擊迫使地方當局考慮將前線53個聚落的1萬1000多平民後撤。俄軍前一天用空射導引炸彈等武器猛轟庫皮揚斯克、波羅杜克希夫（Bohodukhiv）、楚胡伊夫（Chuhuiv）、伊久姆（Izyum）等人口聚居地帶。

「華盛頓郵報」指出，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）與俄羅斯國防部發言人都表示，俄軍在烏東庫皮揚斯克加大進攻力道。

華郵指出，烏克蘭發起外界期待已久的大反攻2個月以來在戰線幾無進展，浴血夏日卻換來反攻無成，不利描繪烏克蘭的百折不撓抗敵。

華郵另報導，有不知名買家向比利時軍火商洽購數十輛老舊的德國豹1（Leopard 1）坦克，準備翻修後送交烏克蘭。

比利時軍火商OIP陸地系統（OIP Land System）執行長韋爾斯魯伊斯（Freddy Versluys）未說這批坦克交付烏克蘭的時間。這間公司是多年前趁比利時陸軍為撙節而清倉時，買下這批戰車。（譯者：陳亦偉）1120811