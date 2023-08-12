Eiffel tower currently being evacuated following a bomb threat. pic.twitter.com/auMMeajgEk — HumanDilemma (@HumanDilemma_) August 12, 2023

（22:28更新）全世界遊客最多的景點之一、花都巴黎著名地標艾菲爾鐵塔周六（12日）接獲炸彈威脅，法國警方說，營運單位已緊急疏散遊客、關閉設施。稍晚有消息人士透露，經過2小時疏散關閉與徹底搜查，設施已恢復開放，虛驚一場。

綜合路透社、法新社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴黎時間周六下午1時30分（台北時間晚間7時30分）剛過，3個開放遊客參觀的樓層與鐵塔下方的廣場開始執行預防性質的人員疏散。

鐵塔營運單位SETE說明，艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）接獲炸彈威脅之後，3層觀覽區域已全數關閉。法國BFM電視台報導，已有一組拆彈專家進駐艾菲爾鐵塔仔細搜查，包括位於其中一層的一家餐廳。路透社引述法國警方消息人士說法指，經過大約2小時淨空搜查，警報解除，「虛驚一場，大家可以重新進入鐵塔」。

SETE發言人稍早說明，疏散與關閉建物是在這種情況下會執行的既定程序，但很少見。

In #Paris, people were evacuated from the Eiffel Tower and its surroundings due to a bomb threat



As the police said, they received a report of a bomb threat. The bomb squad arrived on the scene. pic.twitter.com/2Z9O6cTzKY — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2023

艾菲爾鐵塔位處巴黎市中心，每年吸引將近700萬人次參觀，去年遊客數達620萬。塔底南柱設有一處警察派出所，平時整棟建物均有監視器畫面監管，遊客入內參觀前必須接受安檢。

艾菲爾鐵塔執行全員疏散很少見，但近年曾有前例。2019年，有人發現一名男子爬上鐵塔，全塔執行人員疏散並關閉。

艾菲爾鐵塔起造於1887年1月，1889年3月31日竣工，1889年世界博覽會期間吸引200萬遊客到訪。高度324公尺，1930年紐約市克萊斯勒大樓完工之前，一直保有世界最高人造建物的頭銜。