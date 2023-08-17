苗栗縣政府文觀局爭取縣府經費在泰安鄉泰雅文物館增建第2座溫泉泡蛋池及原民風格座椅。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉以溫泉聞名，縣府在泰雅文物館旁設置溫泉泡腳區及煮蛋區供遊客遊憩，由於頗受遊客歡迎不敷使用，縣府文觀局爭取縣府經費增設第2座煮蛋池，並於上個月完工，除了建造大型煮蛋池外，更增添富有原住民文化特色的彩繪石桌椅，讓旅客在體驗煮蛋的樂趣及享用美味的溫泉蛋之餘，也能感受到原住民文化的魅力。

文觀局表示，以碳酸氫鈉溫泉聞名的苗栗泰安溫泉風景區，區內的泰雅文物館為知名觀光景點，每逢假日，文物館周邊的設施如溫泉煮蛋池及泡腳池等遊憩設施皆受遊客好評。縣府文觀局為提供多元遊憩服務，積極爭取縣府經費興建第2座煮蛋池，並已於今年7月完工，

文觀局長林彥甫表示，有著泰雅族祖靈之眼外觀圖騰設計的新設煮蛋池，目前包含既有及新建煮蛋池共計2座，加上彩繪石桌休憩座椅，同時間可供35位遊客體驗使用，再結合文物館周邊的遊憩設施與鄰近的WAKHUL親子公園，希望讓泰雅文物館成為泰安新的打卡熱門景點，進而提升當地的旅遊品質，讓大人小孩都能在這邊享受快樂悠閒的時光。

文觀局已於8月上旬將相關設施移交給縣府原住民族事務中心，原民中心表示預計從9月上旬開始開放使用。