▲針對大武崙沙灘連續發生死亡溺水意外，基隆市長謝國樑12日夜間緊急宣布大武崙沙灘即日起暫停開放一周，待重新研擬安全與救援規畫後，再行開放。（本報資料照）

基隆市戲水景點大武崙沙灘在12日竟接連爆發3起溺水事故，導致3死1傷的慘劇，對於在短短1天就3人溺斃的恐怖意外，基隆市長謝國樑12日夜間宣布，由於評估大武崙沙灘周邊水域安全與救援規畫應進行調整，即日起封閉大武崙沙灘一周，提高安全層級並充分規畫後，再行開放，以確保民眾安全。

基市府針對大武崙沙灘發生連續溺水意外事故於12日夜間緊急發布聲明，基隆市長謝國樑表示，「市府團隊思考再三，認為大武崙沙灘週邊水域安全與救援規畫，應當進行調整，避免事故的發生。為此，基隆市政府於本日宣布，大武崙沙灘周邊水域自即日起暫停開放一周，同時市府將重新研擬相關水域管理辦法，提高民眾安全層級，待充分規畫後再行開放。」

大武崙沙灘12日接連傳出溺斃意外，在上午、下午及晚間分別造成喻姓男子、卞姓男子、以及陳姓男子共3人溺水，搶救均宣告不治的重大意外。至於詳細事故原因，都仍有待進一步釐清。