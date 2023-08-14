據中國外交部官網消息，當地時間2023年8月13日，柬埔寨候任首相洪瑪奈在金邊會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅表示，中柬是患難與共的好朋友，真誠互信的鐵哥們；中方願同柬方籌備好下階段高層往來，更好對接「一帶一路」倡議和柬政府提出的「五角戰略」，助力柬埔寨加快推進工業化和農業現代化。

洪瑪奈表示，柬埔寨實現和平穩定得益於中方的大力支持，取得的快速發展更離不開中國的無私幫助。感謝中方高度重視並不斷提升柬中全面戰略合作夥伴關係。柬埔寨新一屆政府將根據執政黨制定的大政方針，保持內外政策的連續性和穩定性，堅定不移發展對華友好，始終如一弘揚柬中傳統友誼。柬方期待同中方密切高層往來，加強戰略協調，盡快商簽新版「構建柬中命運共同體行動計畫」，推動農業、製造業、經貿投資、旅遊人文各領域務實合作取得更多成果，把柬中命運共同體建設得更好。台灣、新疆、西藏、香港事務都是中國內政，柬方將繼續堅定恪守一個中國原則。

王毅祝賀洪瑪奈成為柬埔寨新一屆領導團隊領軍人，表示中柬是患難與共的好朋友，真誠互信的鐵哥們。兩國歷代領導人精心培育的中柬傳統友誼歷經國際風雲變幻，牢不可破。事實證明，柬埔寨奉行的對華友好政策完全符合柬的根本和長遠利益。中方願同柬埔寨新一屆政府建立緊密聯繫，牢記初心，賡續友好，攜手推動中柬全面戰略合作夥伴關係走深走實，開啓高質量、高水平、高標準的中柬命運共同體新時代。

王毅表示，中方願同柬方籌備好下階段高層往來，更好對接「一帶一路」倡議和柬政府提出的「五角戰略」，助力柬埔寨加快推進工業化和農業現代化。雙方要加強治國理政經驗交流，推進執法安全合作，辦好「中柬友好年」系列活動，擴大兩國人文、青年、地方友城交流，進一步夯實中柬友好民意基礎。

據中國外交部官網消息，當地時間2023年8月13日，柬埔寨首相洪森在金邊會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅表示，將一如既往同柬方站在一起，堅定支持柬埔寨走符合國情的發展道路。

洪森衷心感謝中國國家主席習近平高度重視中柬關係，在柬埔寨大選後第一時間發來賀電並派中國高級別代表團訪柬，充分體現了中方對柬埔寨的堅定支持和柬中鐵桿友誼。此次大選結果展現了柬埔寨人民的正確選擇和對人民黨的信任支持。柬方將有序推進高層代際交接，保持柬大政方針的穩定和連續。柬埔寨視中方為真正的戰略依靠和堅強的戰略後盾，鞏固深化柬中團結友好的決心堅定不移。柬埔寨新一屆政府將繼續同中方增強戰略互信，弘揚傳統友誼。感謝中國為柬埔寨發展建設提供的寶貴支持，柬中共建「一帶一路」使柬埔寨獲益良多，期待同中方攜手落實「鑽石六邊」合作共識，推進「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，加快提升柬自主發展能力。

王毅轉達了中國領導人的親切問候，祝賀柬人民黨在大選中獲得壓倒性勝利，表示60多國代表組成的國際觀察員團一致認為此次選舉公正透明、依法合規，大選結果彰顯了人心所向、大勢所趨。在洪森首相領導下，柬埔寨從戰亂走向和平，從動蕩走向穩定，從貧窮走向繁榮，從地區走向世界，發展成就有目共睹。一些外部勢力發出的雜音在人民的選擇面前顯得蒼白無力。中方在柬埔寨既往開來、邁上新征程之際到訪，就是要表明中方對柬埔寨的未來充滿信心，對中柬關係的前景更充滿信心。

王毅表示，中方高度贊賞洪森首相為中柬命運共同體建設作出的歷史性貢獻，珍視兩國領導人建立的高度互信和深厚友誼，將一如既往同柬方站在一起，堅定支持柬埔寨走符合國情的發展道路，堅定支持柬維護好國家利益和民族尊嚴，堅定支持柬在國際和地區舞台上發揮更大作用。中柬鐵桿友誼歷久彌堅，中柬關係發展前景光明。我們願同柬埔寨新政府一道，攜手共建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體，推進兩國領導人重要共識落地見效，讓中柬友好深入人心、世代相傳。

同日，柬埔寨國王西哈莫尼會見王毅。訪柬期間，王毅還分別同柬埔寨候任首相洪瑪奈、副首相賀南洪和候任副首相孫佔托、副首相兼外交大臣布拉索昆、候任副首相兼外交大臣宋金達等會見會談。

當地時間2023年8月13日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在金邊會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。

布拉索昆表示，衷心感謝中方長期以來為柬埔寨經濟社會發展提供無私幫助，為柬方順利推進重要議程給予有力支持。柬埔寨新一屆政府將繼續堅定奉行對華友好政策，恪守一個中國原則，支持中方在台灣、新疆、西藏、香港等中國內部事務上的正義立場，在地區和多邊事務中加強溝通協調。柬中高層往來頻繁，鐵桿友誼牢固，合作成效顯著，期待同中方攜手推進高質量、高水平、高標準的新時代柬中命運共同體建設。

王毅說，此訪恰逢柬埔寨繼往開來、邁上新征程的重要時刻，中方對柬埔寨和中柬關係的未來充滿信心。今年以來，習近平主席分別會見西哈莫尼國王和洪森首相，開啓了中柬建交65週年和「中柬友好年」序幕，擘畫了新時代中柬命運共同體的宏偉藍圖。我們願同柬方一道，沿著兩國領導人共同確定的方向，將中柬全面戰略合作夥伴關係不斷推向新高度，書寫中柬友好新篇章。

王毅感謝布拉索昆為促進中柬友好所作貢獻，強調中柬友誼堅如磐石，兩國在涉及彼此核心利益問題上始終堅定站在一起，彰顯了命運共同體的應有之義。雙方共同捍衛不干涉內政的基本原則，為地區和平穩定發展作出了中柬貢獻。我們願同柬方在多邊事務中相互理解信任支持，共同維護彼此和發展中國家正當權益。