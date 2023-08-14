衛福部食藥署今（14）日公布，5～6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，其中不同業者從中國大陸輸台的黃魚，有4件檢出未核准用於水產類的「恩氟奎林羧酸」（Enrofloxacin），至9月底將對中國大陸輸台的黃魚採50％加強抽批。

食藥署在今年5～6月到進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，進行禽畜水產品動物用藥殘留總計抽驗1,038件，其中4件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.6％。

食藥署表示，本次抽檢的禽產品有197件、畜產品730件，合格率均為100％；水產品則抽111件，當中有107件不合格，分別在家樂福台東與苗栗分店、大潤發平鎮店及珍饌全冷凍牛排海鮮連鎖專賣店抽到，而4 件不合格黃魚均來自中國大陸。

食藥署說，本次檢出不合格產品除由轄管地方政府衛生局要求業者立即下架、回收，不得販售，並依法處辦，同時呼籲食品業者，對於販售的禽畜水產品，應保留發票、收據或憑證等進貨證明文件5年，以利追溯來源。

另，食藥署也建議，消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，並優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，以保障消費權益。