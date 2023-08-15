洋芋片是許多人最愛吃的零食，但過去一直有聲音抱怨，整袋中超過3分之2都是空氣，更被戲稱是「買空氣送洋芋片」，對此食藥署15日作出解釋，表示袋中的並非一般空氣，而是氮氣，作用在保護洋芋片。

食藥署在臉書發文指出，不少人對市售洋芋片都充滿疑問，「怎麼這麼少？我買了一包空氣嗎？」，但事實上那並非普通的空氣，而是氮氣。食藥署解釋，油炸洋芋片雖然好吃，但非常容易氧化，除了密封包裝外，還必須用氮氣充填保存。

食藥署表示，密封時若空氣太少，保護作用會減弱，導致運送過程中一碰撞就讓洋芋片碎裂。因此包裝中之所以空氣那麼多，除了保護洋芋片不會碎裂外，還能避免洋芋片氧化，保持品質。

食藥署也打趣說，下次買洋芋片時，別再看著價錢懷疑人生了，能買到完整又好吃的洋芋片，都是空氣的功勞。但也有網友看不下去吐槽「空氣中最多的不就氮氣嗎...」。氮氣為地球中佔比最高的氣體，高達78.3%，其詞則為氧氣的20.99%。