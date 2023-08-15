福特聲明指出，斯特恩過去擔任蘋果公司服務部門副總裁，主管業務範圍包括Apple TV+、iCloud與Apple Books等。

斯特恩14日起開始擔任福特綜合服務部門總裁，他將直接向執行長法利（Jim Farley）匯報業務情況。該部門負責將軟體與硬體整合成一項服務。

當被問及民眾是否厭倦為訂閱服務付費時，斯特恩回應，「只要看到價值，大家就會花錢購買服務」。

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