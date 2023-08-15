民進黨總統參選人、副總統賴清德近日接受《彭博商業周刊》專訪，訪問於今日在《彭博新聞》播出。據賴清德競選辦公室公布內容，賴在專訪中被問到對中國領導人習近平的看法時稱，不想和習成為敵人，兩人可以做朋友，樂見中國和台灣一樣享有民主和自由，只要擁有對等與尊嚴，台灣大門永遠敞開，彼此合作共同促進和平與繁榮。

但賴清德立下但書，強調在中國放棄對台灣使用武力之前，必須加強自身的軍事戰力，並且與民主國家並肩同行，以有效嚇阻來自中國的各項威脅，確保印太地區的穩定。中國仍有併吞台灣的意向，除了習近平也許下一任領導人也會如此，他的任務就是要展現保家衛國的決心，以及對區域穩定的責任。

由於賴清德日前出席校園活動時，稱自己最想共進晚餐的國家元首是習近平，在當時引發熱議，專訪中也被問到，哪一道台灣料理能帶來和平？賴清德說，他認為如果台灣跟中國領袖可以坐下來，只要能夠符合對等、尊嚴的目標，相信多多交流、多多合作，一定有助於區域的和平跟穩定。

至於要吃什麼食物，賴清德說，目前沒有想到那麼多，因為這是一場活動的快問快答，並沒有想到說習哪一天真的會來到台灣，或著是哪一天他可能會到中國。「我的答案是想要緩解兩岸關係，增進兩岸的和平發展，就是這樣而已。」

專訪中追問，不如現在就來思考一下，跟習近平共用哪一道台灣料理，可以為兩岸帶來和平？賴清德笑稱，談吃什麼食物還太早，因為兩岸目前還有許許多多的問題需要克服才有辦法進行。他在快問快答裡面，要表達台灣的善意，希望大家能夠坐下來，就眼前的各項挑戰，大家共同面對、共同解決。

賴清德說，自己一直認為台灣跟中國有共同的敵人，也有共同的目標，因此我們必須要共同合作才有辦法解決。所謂共同的敵人就是天災、地震、傳染病；共同的目標，就是增進兩岸人民的福祉，而增進兩岸人民的福祉就是最重要的目標。