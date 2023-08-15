副總統賴清德出訪過境美國紐約期間，與駐美代表蕭美琴分別身穿1號及11號球衣赴花旗球場看球，引發外界「賴蕭配」聯想。外交部今天解密，賴的「1號球衣」象徵拚外交勇往直前，是大都會台灣日為貴賓製作；而蕭的「11號球衣」則是2年前她受邀開球的球衣，有「腳踏實地」的意涵。

賴清德過境紐約時特別抽空與蕭美琴赴花旗球場欣賞美國職棒大聯盟賽事，蕭美琴昨晚在臉書貼出兩人身穿球衣，在球場併肩而立的照片，遭網友質疑球衣上有「選舉密碼」，並解讀是「蕭賴配」。

外交部發言人劉永健今天回應媒體的詢問時表示，賴清德的「1號球衣」應該就是副總統以特使身份出訪拚外交、勇往直前的意思，我國之前與大都會球隊共同舉辦活動，例如每年大都會的台灣日，主辦單位為貴賓所製作的球衣都是「1號」。

至於蕭美琴所穿的11號球衣，他說，這是兩年前蕭美琴受邀開球時所製作的球衣，當時蕭美琴選擇了「11號」，主要是取「一個人有兩隻腳，腳踏實地的意思」。

至於賴清德此行過境美國紐約及舊金山，是否有安排與美國國會議員及官員見面或通話？劉永健回應，我國總統、副總統過境美國行之有年，相關安排都在台美雙方高度默契、緊密聯繫下進行，也感謝美方的協助。

對於賴清德出訪，中共藉機軍演並有陸僑在紐約抗議，他重申，我國正副總統出訪過境均是長期慣例，早已行之有年，包括本次賴清德過境美國的安排，都是依據安全、舒適、便利、尊嚴的原則下順利規劃，台美雙方在過程中充分協調、密切溝通，正如美方高層所公開強調的，相關安排與以往作法並無不同。

劉永健指責中國，無權干涉民主國家的正常來往，也沒有理由過度反應或藉機升高情勢，如果中國決定藉機採取挑釁作為，破壞區域和平穩定的一方是中國，不是台灣，也不是美國。