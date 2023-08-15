王建順(右)在閒暇之餘也會跟隨著基金會前往關懷探訪弱勢長者，愛心不落人後。(圖／民眾提供)

再過一個多月就是一年一度的中秋佳節，金門地區知名特產公司「王大夫一條根」以溫馨的愛心行動，展現出對社會弱勢群體的關懷，在不畏景氣低迷的影響下，依然慷慨認購捐贈50份中秋關懷禮物給華山基金會，將溫暖送到三失老人的心房。

華山基金會表示，這份感人至深的善舉傳遞出無私的愛意，彰顯了企業的社會責任。王大夫一條根公司的慷慨捐贈，無疑將為三失老人點亮節日的光芒，這份溫暖的中秋關懷禮，不僅是禮物，更是關愛的象徵，讓三失老人感受到社會大眾的溫暖，也期盼大家共同傳遞愛的火炬，讓關懷在這個特別的節日綻放。

王大夫一條根公司總經理王建順表示，華山基金會長久以來致力關懷三失老人，他自己在閒暇之餘也會跟隨著基金會前往關懷探訪這些長者，他們身處孤獨與困境之中，亟需社會的關心。

王建順強調，「取之社會、用之社會」，愛心是不分時節的，無論景氣如何波動，他對弱勢群體的關心始終不變。這次的捐贈也是想拋磚引玉，鼓勵更多的企業和個人與他一起投入到關愛行動中，讓社會充滿溫情與正能量。