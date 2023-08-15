陳彥樺（左至右）、陳孟楷、曾奕豪、蔡睿東一起拚出好成績。（廖素慧攝）

大學分發入學今天放榜，嘉義高中274名考生錄取，大放異彩，上榜台大地理環境資源學系的陳柏叡說，比起學測，透過分科考試更能表現自己的強項科目；陳孟楷數物化3科都60級分滿分，如願錄取台大電機系。

陳彥樺考上台大醫科、曾奕豪錄取台大電機系、蔡睿東考取陽明交通大學醫科、陳孟楷上台大電機，4人都一起在K書中心讀書，互相討論，加油打氣，拚出好成績。

陳孟楷說，他每周擬定讀書作息時間，按表操課，平均1天約讀書5至7小時，每周會打2小時的球，休閒運動能提振精神及讀書效率。

班聯會長陳柏叡說，參加社團、競賽活動可以豐富學習歷程，對學測的繁星、個人申請有幫助，而分發入學採用分科考試成績，自己強項科目成績能表現出來，對想錄取心中理想校系有利。

嘉中表示，這次普通班分科考試表現亮麗，何明諠以醫科為目標，如願錄取高雄醫學大學醫學系，吳秉翰考取陽明交大醫學系，陳柏維考上高雄醫學大學牙醫系，侯昱堂以第一志願錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系，張兆緯考取成功大學電機系。

嘉中表示，大學多元管道入學，繁星推薦、申請入學、四技申請及獨招等各管道錄取各大學共有361人，而分發入學有274名學生報考全部錄取。